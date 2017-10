Nobel-kirjailijan suomentaja on elänyt tämän rinnalla vuosikymmeniä, koskaan tapaamatta kirjailijaa: ”Tuntuu järkyttävältä ajatella, että ensimmäisestä on niin kauan”

Kulttuuri

Nobel-kirjailijan suomentaja on elänyt tämän rinnalla vuosikymmeniä, koskaan tapaamatta kirjailijaa: ”Tuntuu j

Kun

”Tuntuu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Japanista

Olisiko

Niin hän

Useimmiten

Näin suomentaja Helene Bützow luonnehtii Kazuo Ishiguron teoksia

Menneen maailman maalari (1986, suom. 1988)

The Unconsoled (1995)

Ole luonani aina (2005)

Yösoittoja (2009, suom. 2011)

Haudattu jättiläinen (2015, suom. 2016)