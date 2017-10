Kulttuuri

Pakanamaan kartta on helmi – Neil Hardwickin jännityssarja on kotimaisen tv-draaman kunnianhimoisimpia töitä

Yle Areenan

Sirpaleisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tapani

2000-luvulla

https://www.hs.fi/haku/?query=kari+sorvali

Pakanamaan kartta, Yle Areena (areena.yle.fi).