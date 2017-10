”Ei kukaan kehitysvammanen bändi varmaan oo ikinä ollut Euroviisuissa” – Uutuuskirja näyttää Pertti Kurikan nimipäivien matkan rähjäisistä punkklubeista parrasvaloihin, katso kuvat

Kulttuuri

”Ei kukaan kehitysvammanen bändi varmaan oo ikinä ollut Euroviisuissa” – Uutuuskirja näyttää Pertti Kurikan ni

On bändejä

Valokuvaaja

”Että koskaan, ei koskaan saa itte lyödä päätä seinään, koska siinä voi käydä todella pahasti ja huonosti. Voi kaatua lattialle kuolleena.”

Meidän fanit haluu tanssia hullun lailla kännissä.

Pertti Kurikan nimipäivät syö sun keksit ja pummii sun levyt.

1. Ensisoinnut

2. Ensimmäinen keikka

3. Ensimmäinen levy

4. Ensimmäinen ulkomaankiertue

5. Asema vakiintuu

6. Euroviisut

7. Elämää Euroviisujen jälkeen

8. Loppusoinnut

Kuvat ja kursivoidut kohdat ovat lainauksia kirjasta.

Pertti Kurikan nimipäivistä kertova dokumenttielokuva Tokasikajuttu saa ensi-iltansa perjantaina. Se on jatko-osa ensi-iltansa vuonna 2012 saaneelle Kovasikajutulle.