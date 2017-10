”Upea, kaunistelematon, pakko nähdä” – uusi Tuntematon sotilas -elokuva keräsi kehuja ennakkonäytökseen kutsutuilta

Kulttuuri

”Upea, kaunistelematon, pakko nähdä” – uusi Tuntematon sotilas -elokuva keräsi kehuja ennakkonäytökseen kutsut

Kiitos Aku Louhimies & Co: KIITOS! Uusi Tuntematon Sotilas -elokuva on huikea teos #suomi100https://twitter.com/hashtag/suomi100?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #tuntematonsotilashttps://twitter.com/hashtag/tuntematonsotilas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Timo Ritakallio (@ritakti) 12. lokakuuta 2017 https://twitter.com/ritakti/status/918564677675823104?ref_src=twsrc%5Etfw

Hieno #tuntematonsotilas2017https://twitter.com/hashtag/tuntematonsotilas2017?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw nähty. Psykologinen, poliittinen ja nykyaikainen elokuva. Hienosti purkaa Lammion ja Koskelan ikonit. — Olli-Pekka Luukko (@op_luukko) 12. lokakuuta 2017 https://twitter.com/op_luukko/status/918557094932033536?ref_src=twsrc%5Etfw

Vaikuttava ! Unohdin välillä hengittää..Täristen, silmät kyynelissä ulos leffateatterista .. Menkää katsomaan !! #tuntematonsotilas2017https://twitter.com/hashtag/tuntematonsotilas2017?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/AZA6FJRTCmhttps://t.co/AZA6FJRTCm — Maarit Vierunen (@maaritvie) 12. lokakuuta 2017 https://twitter.com/maaritvie/status/918552492740313088?ref_src=twsrc%5Etfw

Roska meni silmään. Aku Louhimiehen näkemys klassikosta on vaikuttava ja hieno elokuva #tuntematonsotilas #tuntematonsotilas2017 #suomi100https://www.instagram.com/p/BaKBxrNhGzM/ A post shared by Marika Fyhr-Elonen (@femarika) on Oct 12, 2017 at 10:40am PDT

”Tuntematon sotilas” meni ihon alle. Niin ylpeä Akusta ja kaikista! #tuntematonsotilas2017 @akuurbanhttps://www.instagram.com/p/BaKLel4HZJo/ A post shared by Laura Malmivaara (@laura.malmivaara) on Oct 12, 2017 at 12:05pm PDT

