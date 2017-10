”Totta kai sikojen messias on sika” – 24-vuotiaana jumalanpilkasta tuomittu Harro Koskinen on jälleen kohun keskellä, nyt keskiluokkaa pilkkaava Sikamessias raivostuttaa Kouvolassa

Kulttuuri

”Totta kai sikojen messias on sika” – 24-vuotiaana jumalanpilkasta tuomittu Harro Koskinen on jälleen kohun ke

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Teos toi

Sikamessias

Välillä Koskinen

Siinä mielessä