Ruoassa konkretisoituu epookkisarjan ydin

syksynä vietän näemmä iltani keittiöissä. Ne ovat aika samanoloisia – vaikka toinen on sodanaikaisessa Lontoossa ja toinen sodanjälkeisessä Tukholmassa.Lontoon keittiö on Halcyon-sarjan loistohotelli Halcyonissa, Tukholman keittiö Aika on meidän -sarjan hienostoravintola Djurgårdskällarenissa.Ai että miksi niissä notkun? Syy on yksinkertainen. Epookkia on vaikea vastustaa. Etenkin silloin, kun keittiöiden lavastuspuoli on kunnossa.Kylmiä väreitä ei voi estää, kun Halcyonin keittiömestarit saavat pommitusten jylyssä viimeistelemänsä hääkakun valmiiksi.Aika on meidän -sarjassa keittiössä taasen on hikinen kiire: veitset hakkaavat leikkuulautoihin, kattiloista nousee höyryä, lehtokurpat pöytään kaksi, kling kling, valmiit. Salin puolella kenraalitar saa liekitettävään annokseensa lisätilkan konjakkia.Kertakaikkisen ihanaa.Halcyon ja Aika on meidän eivät tapahdu kahden kerroksen kartanossa, kuten ilmeinen esikuvansa Downton Abbey, on up­stairs-downstairs-ristiriita tietenkin niiden olennainen ydin.Ja se konkretisoituu nimenomaan keittiössä ja ruoassa. Toiset laittavat ruokaa ja palvelevat, toiset syövät ja ovat palveltavina.Ristiriita ruoanlaittajien ja ­ruoasta nauttijoiden välillä nähtiin tiivistettynä Aika on meidän -sarjan avausjaksossa, kun apukokki Calle oli saada potkut tarjoil­tuaan yösydämellä omistajaperheen tyttärelle perunapaistikkaita.aikojen ruokalajit on muokattu nykypäivän maku­aistille sopiviksi.” Niin mainostetaan Ruotsissa Aika on meidän -sarjan inspiroimaa keittokirjaa.Mainoslause tiivistää mainiosti koko epookkigenren ristiriidan. Samalla kun epookissa luodaan illuusio autenttisesta menneestä, se tehdään aina vallitsevasta ajasta käsin. Kaksikymmentäluku on hyvin erilainen, kun sitä katsoo esimerkiksi The Great Gatsbyn 1940-luvun, 1970-luvun tai 2010-luvun elokuvaversioista.Parhaimmillaan epookki onkin täydellistä todellisuuspakoa: sekä nykypäivää että omaa aikaansa pakenevaa satukuvastoa.Kun nojaudun taaksepäin sohvalla seuraamaan Halcyonin henkilökunnan sanailua, minun ei parane miettiä, miten noiden aikojen palvelusväki ei ollut 40-tuntisesta työviikosta tai viiden viikon vuosilomista kuullutkaan.Viimeistään ikävä todellisuus unohtuu, kun joku taas jo tekee samppanjapyramidin. Laulajatar Betsy kulauttaa kurkkuunsa viskin muun henkilökunnan lyödessä hyväntuulisena korttia.Täydellistä. Kuin silloin ennen.