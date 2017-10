Kulttuuri

Virolaiskuoro sai Let the Peoples Sing -kilpailun pääpalkinnon – suomalaiskuorot voittivat kaksi sarjaa

Vaskivuoren

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

lukion kamarikuoro on voittanut lapsi- ja nuorisokuorojen sarjan Euroopan yleisradioliiton EBU:n perinteisessä Let the Peoples Sing -kuorokilpailussa. Kilpailun avoimen sarjan voitti turkulainen Slavonic Tractor -lauluyhtye, jonka erikoisalaa on bulgarialainen naiskuorolaulu.Kahden vuoden välein järjestettävää kilpailua isännöi tänä vuonna Yle, ja se käytiin viikonvaihteessa Musiikkitalossa.Aikuiskuorojen sarjan voitti virolainen Collegium Musicale, joka valittiin myös koko kilpailun parhaaksi kuoroksi ja pääpalkinnon, Silver Rose Bowlin saajaksi.Let the Peoples Sing -kuorokilpailu perustettiin vuonna 1961, jolloin BBC:n perustama kilpailu oli suunnattu vain brittikuoroille. Eurooppalaisille kuoroille se avautui 1966, ja täysin kansainvälinen siitä tuli 1970-luvun lopulla EBU:n järjestämänä.Seuraavan kerran kilpailu järjestetään Barcelonassa lokakuussa 2019.