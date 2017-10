Faces-etnofestivaalin afrikkalaiset artistivieraat eivät saa viisumeita – joutuivat matkustamaan viisumin perässä 3000 kilometriä

Kulttuuri

Faces-etnofestivaalin afrikkalaiset artistivieraat eivät saa viisumeita – joutuivat matkustamaan viisumin perä

Fiskarsissa

Vierailu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suurin

Suomen

Suomen

Asiasta