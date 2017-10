Kulttuuri

Paluuta tekevä The Rasmus nousi heti listaykköseksi Meksikossa

tekevä The Rasmus -yhtye on noussut uudella Dark Matters -albumillaan Meksikon listaykköseksi.The Rasmus oli maan myydyimpiä artisteja viimeksi vuonna 2008, jolloin Black Roses -levy meni listalla seitsemänneksi. Yhtye vieraili pääkaupunki Méxicossa viimeksi syyskuussa.Viime viikolla ilmestynyt Dark Matters on yhtyeen ensimmäinen uusi julkaisu viiteen vuoteen. Levy nousi Suomessa listalle sijalle 7, Saksassa se jäi sijalle 61.lähtee marraskuussa kiertueelle, joka jatkuu kevääseen asti. Yhtye esiintyy eri puolilla Eurooppaa ja Britanniaa ja käy myös Japanissa.Ylivoimaisesti eniten keikkoja Rasmuksella on Venäjällä, jossa se kiertää puolentoista kuukauden ajan ja soittaa 21 kaupungissa aina Murmanskista Vladivostokiin asti.