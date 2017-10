Memoryssa ei voi matkia Streisandia – maailman kuuluisinta kissamusikaalia esitetään Helsingissä, tähtinäyttelijä kertoo mitä se vaatii

Kulttuuri

Memoryssa ei voi matkia Streisandia – maailman kuuluisinta kissamusikaalia esitetään Helsingissä, tähtinäyttel

Musikaalirooleista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Musikaalinäyttelijä

Cats

Cats 19.–22.10. Hartwall-areenalla.