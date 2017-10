”Väkisin viinaa, hotellihuone, seksuaalinen hyväksikäyttö / raiskaus”: Suomen elokuva-alalla ahdistellut naiset kertovat kokemuksistaan

Kulttuuri

”Väkisin viinaa, hotellihuone, seksuaalinen hyväksikäyttö / raiskaus”: Suomen elokuva-alalla ahdistellut naise

Amerikkalaista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005412960.html

Lindén

Kandityönsä

Aalto-yliopiston

HS:n jutussa

HS on

Ohjaaja

Alan

Elokuvatuottajat ry:n

Aivan

Huolimatta