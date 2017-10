Kulttuuri

Tolkutonta viinankäyttöä riitti, kun Suomi soti: känninen kenraali ei päässyt autosta ulos, pataljoonan koment

”En ole

Sotahistorioitsija,

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sodankäynti

Eniten

Hattua

Kirjoittaja on eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Turun yliopistossa.