Ensin Ai Weiwei poseerasi hukkuneena, nyt hän teki dokumentin pakolaisuudesta – tähtitaiteilija kertoo haastattelussa olevansa omasta mielestään pakolainen itsekin

Kulttuuri

Ensin Ai Weiwei poseerasi hukkuneena, nyt hän teki dokumentin pakolaisuudesta – tähtitaiteilija kertoo haastat

Venetsia

Ai Weiwei

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Elokuvaa

Yllättävintä

Ai on itse

Ai on nyt

The Human Flow