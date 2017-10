Ville Heikkinen otti vuoden luontokuvan kärpästä, jota hän seurasi kahdeksan talvea – Katso kilpailun voittajakuvat

Kulttuuri

Ville Heikkinen otti vuoden luontokuvan kärpästä, jota hän seurasi kahdeksan talvea – Katso kilpailun voittaja

Vuoden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vuoden

https://www.hs.fi/haku/?query=petri+kuokka

Tässä kaikkien sarjojen voittajat: