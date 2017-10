Miljoonien arvoinen Rodin-veistos lojui unohdettuna kaupungintalon nurkassa USA:ssa – 22-vuotiaan työntekijän löytöä ei aluksi otettu todesta

Kulttuuri

Miljoonien arvoinen Rodin-veistos lojui unohdettuna kaupungintalon nurkassa USA:ssa – 22-vuotiaan työntekijän

Neljän

Veistos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Löydöstä

Veistos

Rodinia