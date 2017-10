Aivosyöpää sairastava professori Timo Honkela sai oivalluksen maailmanrauhasta – testamenttiteos syntyi muutamassa kuukaudessa poikkeuksellisilla keinoilla

Kulttuuri

Aivosyöpää sairastava professori Timo Honkela sai oivalluksen maailmanrauhasta – testamenttiteos syntyi muutam

Viime

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rauhankone

Toinen syy

Helmikuussa 2017

Rauhankone

Timo Honkela