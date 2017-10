Kirjailijat mielletään kurttuotsaisiksi, siksi pyysimme kirjamessujen kirjailijoita kertomaan Suomesta jotain hauskaakin: ”Mikäs pärinä se tuo on?”

Kulttuuri

Kirjailijat mielletään kurttuotsaisiksi, siksi pyysimme kirjamessujen kirjailijoita kertomaan Suomesta jotain

Suomen

Philip Teir: Suomalaiset ja ruotsalaiset arkkitehdit

”Ruotsalainen

Philip Teir kertoo romaanistaan Tällä tavalla maailma loppuu 28.10. klo 17.30 (Aleksis Kivi -lava).

Saara Turunen: Ennen Suomi oli puuta, ei suklaata

”Kansal­lisuuk­sissa

Jatkuu! -fanifiktiokokoelmasta, jossa Saara Turunen on mukana, keskustellaan 28.10. klo 14.30 (Kirjakahvila).

Petri Tamminen: Italialaisen kääntäjän pulma

”Italia­lainen

Petri Tamminen kertoo romaanistaan Suomen historia 29.10. klo 15 (Minna Canth -lava).

Roman Schatz: Suomalaiset ja dialektinen materialismi

”Suoma­laiset

Roman Schatz kertoo teoksestaan Asevelipuolet 28.10. klo 14.30 (Eino Leino -lava).

Kirsti Manninen: Kun isosetä Matti kävi Neuvostoliitossa

”Isosetä

Kirsti Manninen eli Enni Mustonen kertoo Ruokarouvan tytär -romaanista 29.10. klo 11 (Minna Canth -lava).

Matti Rönkä: ”Vähän kulunut” metsurijuttu

”Suoma­lainen

Matti Rönkä kertoo romaanistaan Yyteet 28.10. klo 15.30 (Minna Canth -lava).