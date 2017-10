Kulttuuri

HS:n supersuosittu Musta laatikko jatkuu myös ensi keväänä – liput tulivat myyntiin tänään

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sanomien järjestämät Musta laatikko -illat jatkuvat myös ensi keväänä.Mustan laatikon esitys numero 10 nähdään Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 12., 13. ja 18. maaliskuuta. Liput näytäntöihin tulivat myyntiin tänään torstaina Lippu.fi:ssä.Vielä tänä vuonna Kansallisteatterissa nähdään Musta laatikko 9. Sen esitykset ovat 28. ja 29. marraskuuta sekä 3. joulukuuta. Sama esitys vierailee myös Turun kaupunginteatterissa 4. joulukuuta.Kansallisteatteriin on saatavissa vielä joitain lippuja, mutta Turun-vierailu on loppuunmyyty.Musta laatikko -esitykset ovat elävän journalismin iltoja, joissa Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat kertovat ennen julkaisemattomia tositarinoita.Esitykset alkoivat helmikuussa 2016. Niissä on käynyt tähän mennessä yli 7 000 katsojaa.