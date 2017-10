Kulttuuri

HS ylisti Edvin Laineen ja Rauni Mollbergin Tuntematon sotilas -elokuvia arvosteluissaan – lue kuinka ”mieli m

Paula Talaskivi: Viikon filmejä HS 24.12.1955.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=sinisalo

https://www.hs.fi/haku/?query=siimes

https://www.hs.fi/haku/?query=riuttu

https://www.hs.fi/haku/?query=klemela

https://www.hs.fi/haku/?query=lindman

Helena Ylänen: Uusi suomalainen kansalliseepos – Tuntematon sotilas itsenäisyyspäivänä 1985

Neljä vuotta