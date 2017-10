Kulttuuri

Demoninmetsästäjätyttö hautoo kostoa nuorten fantasiaromaanissa, joka kuvaa perhesuhteita harvinaisen vahvasti

Emma Carstairin elämässä on vain kaksi asiaa: hänen taistelukumppaninsa Julian Blackthorn ja kosto. Emma haluaa tietää, kuka tappoi hänen vanhempansa viisi vuotta aiemmin käydyssä sodassa demoneita vastaan.Emma ja Julian ovat nuoria varjometsästäjiä, joiden tehtävä on suojella ihmiskuntaa yliluonnollisilta olennoilta.Emma saa johtolangan syyllisen etsintäänsä, kun hänen kotikaupungissaan Los Angelesissa alkaa tapahtua murhia. Uhrien ihoon on kirjattu samanlaisia riimuja, joita oli myös hänen vanhempiensa ruumiissa. Emma alkaa tutkia murhia yhdessä Julianin ja tämän sisarusten kanssa – salaa. Emma huomaa myös kehittäneensä Juliania kohti tunteita, joita taistelukumppania kohtaan ei ankaran lain mukaan saisi olla.on aiemmin suomennetuissa Varjojen kaupungit -kirjoissaan yhdistänyt onnistuneesti Buffy Vampyyrintappajasta tutut teini-ikäiset demoninmetsästäjät Harry Pottereista tuttuun rakenteeseen, jossa yliluonnollinen maailma sijaitsee arkitodellisuutemme lomaan piiloutuneena.Uuden trilogian avaava Keskiyön valtiatar jatkaa tätä kuviota. Emma ja Julian esiintyivät 12-vuotiaina sivuhenkilöinä jo aiemman sarjan loppupuolella.Clare on erikoistunut kiellettyihin rakkauksiin ja hankaliin perhesuhteisiin. Positiivista on kirjailijan mutkaton suhde seksuaalisuuksien kirjoon. Varjometsästäjä-kirjoissa on useita samansukupuolisia pareja, joskin lähinnä sivuhenkilöiden joukossa.valtiattaressa perhe ja suku ovat keskiössä. Julian on joutunut jo 12-vuotiaana ottamaan isän vastuun pikkusisaruksistaan – sekä johtamaan varjometsästäjien Los Angelesin päämajaa, sillä huoltajaksi määrätty Arthur-setä on dementoitunut. Harvassa nuorten fantasiaromaanissa kuvataan vanhemmuuden vastuuta näin voimalla.Varjometsästäjien yhteisö on täynnä lakeja, joiden rikkomisesta langetetaan kohtuuttomia rangaistuksia. Kuten nuoruuteen kuuluu, päähenkilöt rikkovat näitä yhtenään. Tässä näkyvät yhdysvaltalainen keskusvallan halveksunta ja yksilön vapauden korostus, mutta myös tietty realismi. Säännöt muokkaavat elämää, vaikka niitä vastustaisikin.Kirjailijan mopedi alkaa keulia muutamassa kohdassa. Ei kai sentään hyvään vanhemmuuteen individualistien Amerikassakaan voi kuulua se, että ate­rioille tehdään neljä eri ruokaa sisarusten mieltymyksen mukaan? Tahattoman koomisuuden puolelle menee kohtaus, jossa aivan liian moni henkilö tarjoutuu sijaiskärsijäksi haltiarangaistukselle.Romaanin lopetus petaa jatkoa. Romanttisen juonen osalta Clare sortuu yhteen nuorten fantasiakirjallisuuden kestokliseistä, mutta yliluonnollisessa juonessa on kiva tvisti.