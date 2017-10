”TV- ja elokuva-aloilla tapahtuu häirintää myös epämuodollisissa tilanteissa” – Elokuva-alan naisjärjestö vaatii, että alan häirintätapaukset viedään viranomaisten selvitettäväksi

Kulttuuri

toimivien naisten järjestö Women in Film & Television Finland (WIFT) vaatii, että seksuaalisen häirinnän tapaukset viedään viranomaisten selvitettäväksi.Järjestö muistuttaa, että työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan vastuu häirinnän estämisestä ja siihen puuttumisesta.Tämä pätee myös epätyypillisissä työolosuhteissa.”TV- ja elokuva-aloilla tapahtuu häirintää ja epäasiallista kohtelua myös epämuodollisissa neuvottelu- ja rekrytointitilanteissa työsuhteen ulkopuolella. Niissä uhrin tilanne on erityisen vaikea”, WIFT kertoo tiedotteessaan.painottaa, että tarvittaessa häirintätapaukset pitää saattaa viranomaisten tietoon. Jokaisella on oikeus tehdä työtään pelotta ja turvallisessa ympäristössä.”Häirintä ja siihen puuttuminen on jokaisen vastuulla, mutta ongelma on aina tekijässä, joka on vastuussa omista teoistaan ja toiminnastaan.”