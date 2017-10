Timo Lassy hylkäsi Ultra Bran, kumitti kalenteristaan Aki Sirkesalon kanssa sovitut keikat ja keskittyi omaan musiikkiinsa: ”Jazziahan minä aina halusin soittaa”

Kulttuuri

Timo Lassy hylkäsi Ultra Bran, kumitti kalenteristaan Aki Sirkesalon kanssa sovitut keikat ja keskittyi omaan

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hän istuu

Lukion

Uudenvuoden

Vuosituhannen

Onko

Vaikka

Timo Lassy Band pääkaupunkiseudulla: Ke 1.11. klo 19, Espoon Sellosali. La 11.11. klo 21 Koko Jazz Club.