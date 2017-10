Kulttuuri

Saara Aallon uran alku on ollut kuin hidastetun kolarin katsomista – nyt laulaja tarjoaa vihdoin vastauksia

En

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viime viikolla sitten selvisi,

The Sun -lehden uutisessa

Kunnes tapahtui lokakuun ihme.

Yhtäkkiä vastauksia