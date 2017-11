Touko Aalto on auttamaton naistenmies, Halla-aho nieleskelevä rasisti ja Sipilä pahin kepuli kaikista – Pelimies-sarja pilkkaa surutta poliitikkoja ja on juuri siksi niin nerokas Suomi on saanut viimeinkin hyvän poliittisen satiirin. Yhdellekään poliittiselle ryhmälle ei anneta armoa.