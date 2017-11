Kulttuuri

Kansanlaulajattarien yhtye tekee räväköitä lauluja naisen elämästä – Oodin saavat niin puumanaiset kuin tissit

on jo aika monta lauluyhtyettä, jotka lisäilevät musiikkiinsa milloin beatboxia ja milloin mitäkin vänkää efektiä.Ehkä juuri siksi Ilo Ensemblen laulu tuntuu niin tavattoman piristävältä. Viiden kansanlaulajattaren a cappella -musiikki on sitä itseään: se esittelee puhtaan ja lämpimän ihmisäänen.porukan laulu on taitavaa ja kansanlaulumaisen elinvoimaista, eniten korvia höristyttävät Ilo-esikoislevyllä silti sanat. Ideana on tuoda 1800-luvun populaarimusiikki, rekilaulut, tähän päivään. Nelisäkeiset, riimilliset laulut esittelivät elämän koko kirjon, ja niin totisesti tekee myös Ilo Ensemble.Laulut kertovat nykynaisen elämästä, kipeimmistäkin kohdista. Laulajien omissa riimeissä kipuillaan salasuhteen paljastumista, yksinäisyyttä, lapsettomuutta, kahden tytön kiellettyä rakkautta.eivät laulut pelkkää valitusvirttä ole. Niissä kaikuu myös äidin rakkaus ja huumori, kun puumanainen metsästää ”nuoria poikia pullukoita” tai kun arki pukkaa päälle ja syöttötuoliin kuivunutta puuroa saa irrottaa taltalla. Tissitkin saavat oodin.Valtavan rakastettava yhtye ja levy. Tästä elämästä.Viisi vuotta sitten perustetun yhtyeen taidot on muuten todistettu virallisestikin: se voitti kesäkuussa Tampereen Sävelen yhtyelaulukilpailun akustisen sarjan, saman, josta Rajatonkin singahti aikoinaan kuuluisuuteen.