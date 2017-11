Kuohunta näyttelijä Kevin Spaceyn ympärillä syvenee – nyt myös House of Cards -sarjan työryhmä syyttää häntä seksuaalisesta ahdistelusta Näyttelijä Kevin Spacey on käytöksellään myrkyttänyt House of Cardsin kuvausten työilmapiirin, sanovat amerikkalaisen uutiskanavan CNN:n lähteet.