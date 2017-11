Suomalaiset tarjosivat parastaan ja ehdottivat Ylelle nillitysninjaa, Pasilan miestä ja yleisötulkkia – miksi yleisöasiamiehestä tehtiin byrokraattinen ”vuorovaikutuspäällikkö”?

Kulttuuri

Suomalaiset tarjosivat parastaan ja ehdottivat Ylelle nillitysninjaa, Pasilan miestä ja yleisötulkkia – miksi

Yleisradiossa

Uusi työtehtävä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yleisövaltuutettu.

”Jos vuorovaikutuspäällikkö