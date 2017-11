Kulttuuri

Musiikkikirjojen syksy on täynnä miehisiä tarinoita

Perhe pitää Dingo-kipparin pinnalla

Ensin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ajankuvia 40 vuodelta

Toimittaja

Raju tarina ilman menestystä

Jos

Hurtti yhtye ja sen varjo

Vuonna

Keikkamuusikon arjen erinomainen kuvaus

Tämän

Avoimen Kelan tapaus

Viime

Kolmekymppisen konemusiikin historia

Elektroninen

https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+parkkari