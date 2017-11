Kulttuuri

Eläinsuojelulain uudistus jäämässä torsoksi – pieni määrä näennäisiä myönnytyksiä eläinten hyvinvoinnille

ja monipolvisen prosessin jälkeen Suomen eläinsuojelulakia ollaan vihdoin muuttamassa. Muutos ei kuitenkaan näytä olevan tuomassa kissanpäiviä tuotantoeläimille. Koko lain valmistelun ajan eläinten oikeudet tuntuvat jääneen tuottajien oikeuksien alle, ja valtiovalta puolestaan pelkää verotulojensa puolesta. Lopputulokseksi uhkaa jäädä pieni määrä näennäisiä myönnytyksiä eläinten hyvinvoinnille ilman sen suurempaa muutosta kokonaisuudessa.Suomalaiset kuluttavat nykyään entistä enemmän lihaa huolimatta kasvissyönnin yleistymisestä varsinkin akateemisen nuorison keskuudessa. Tuotannon ja kuluttamisen välille on syntynyt keinotekoinen tasapainotila: eläinten huonot elinolosuhteet tekevät mahdolliseksi tuottaa halpaa lihaa, mikä vahvistaa lihansyöntiä yhteiskunnassa ja luo markkinat halvalle lihalle.on osa länsimaista elämäntapaa, eikä se ole lähiaikoina radikaalisti muuttumassa: ei tarvitse olla ennustaja nähdäkseen, etteivät kansan syvät rivit ole ryhtymässä hyönteissyöjiksi. Olisi hyvä, jos tilanne muuttuisi yksilöitten tekemien valintojen kautta, mutta näin ei tunnu tapahtuvan: yhden vegaanin rinnalla on aina kymmenen lihansyöjää jonottamassa halpaa lihaa. Uusi eläinsuojelulaki voisi toimia korjausliikkeenä: tuotantoeläinten kohtelun parantaminen heijastuisi hintoihin ja vaikuttaisi sitä kautta ruokailutottumuksiin tehokkaammin kuin kasvisruokapäivä kouluissa. Ihminen ajattelee usein kukkarollaan. Lihan hinnan nousu toisi myös tuottajille enemmän rahaa eläintä kohti, mikä tekisi mahdolliseksi sijoittaa enemmän myös eläinten hyvinvointiin. Toki se toisi mukanaan myös kilpailun koventumisen, ja ajan myötä osa tuottajista päätyisi työllistymään muualle.Nykyinen lihansyöntitilanne on monella tavalla kestämätön. Lihatalouden ilmastovaikutukset tunnetaan hyvin, ylenmääräisen lihansyönnin terveysvaikutuksista on paljon tietoa ja koko järjestelmä toimii vain alhaisten tuottajahintojen varassa, mikä tarkoittaa samalla eläinten huonoja elinolosuhteita. Eikä silmitön lihansyönti - yli 80 kg henkeä kohti vuodessa - edes kuulu perinteiseen länsimaiseen elämäntapaan: nykysuomalainen syö moninkertaisesti enemmän lihaa kuin esi-isänsä.tarvitse ryhtyä vegaaniksi tilanteen korjaamiseksi, mutta paluu kohtuulliseen lihankulutukseen ratkaisisi monia ongelmia. Näin ei kuitenkaan tapahdu ennen kuin tilanteeseen puututaan lainsäädännön tai verotuksen kautta. Eläinsuojelulaki on yksi osa tätä kokonaiskuviota.Talous tai edes ympäristöpolitiikka ei kuitenkaan saa olla ratkaiseva tekijä. Tuotantoeläimet ovat tuntevia ja ajattelevia olentoja, ja meillä on yksinkertaisesti eettinen velvollisuus antaa niille eläinarvon mukainen elämä, mikä ei toteudu, jos eläin viettää koko ikänsä sullottuna ahtaaseen häkkiin tai karsinaan. Epäoikeudenmukaisuuden sallimista ei pidä perustella tehokkuudella, verotuloilla tai työllisyydellä.