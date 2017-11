Kulttuuri

Tuntematon sotilas nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi

Aku Louhimiehen ohjaama uusi Tuntematon sotilas -elokuva nousi viikonlopun jälkeen vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi.



Sunnuntai-iltaan mennessä Tuntematon sotilas sai yhteensä 364 468 katsojaa. Tähän saakka vuoden katsotuin kotimainen elokuva on ollut Napapiirin sankarit 3, joka on kerännyt 265 594 katsojaa. Kaikista vuoden elokuvista kärkisijaa on pitänyt Itse ilkimys 3, joka on saanut 331 639 katsojaa.



Viime viikonloppuna Tuntematon sotilas keräsi 104 004 katsojaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kotimainen elokuva saa toisena esitysviikonloppunaan yli 100 000 katsojaa. Elokuvaa on esitetty teattereissa kymmenen päivää.