Yleisradio yllätti koko Suomen – UMK:n ainoa kisaaja on Saara Aalto, ja kansan tehtäväksi jää valita Euroviisuissa esitettävä laulu

Kulttuuri

Yleisradio yllätti koko Suomen – UMK:n ainoa kisaaja on Saara Aalto, ja kansan tehtäväksi jää valita Euroviisu

Yleisradio

Saara Aalto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aalto kertoo,

Tänä vuonna