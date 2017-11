Kulttuuri

Onko kapellimestari vain kondomi? Kyse ei ole pelkästä vitsistä, mutta ilman ei kannata aina olla

”Jos

Wang vitsaili

Ei niin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rytminen täsmällisyys

Viisi videoesimerkkiä: tarvitaanko erillistä kapellimestaria?

1. Ei tarvetta. Daniel Barenboim ja Staatskapelle Dresden: Beethovenin ensimmäinen pianokonsertto

2. Ei tarvetta. Pekka Kuusisto ja Australian Chamber Orchestra: nykymusiikkia jousiorkesterille

3. Erillinen kapellimestari tarvitaan. Riccardo Muti ja Chicagon sinfoniaorkesteri: Beethovenin yhdeksäs sinfonia.

4. Erillinen kapellimestari tarvitaan (?) Sir Simon Rattle ja London Symphony Orchestra: Igor Stravinskyn Kevätuhri.

Igor Stravinskyn

5. Ääriesimerkki: Igor Stravinskyn Kevätuhri ilman kapellimestaria!