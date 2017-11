Abu Dhabissa avautunut Louvre on vastalause ”ryhmille, jotka ovat kaapanneet islamin” – video näyttää, miksi museo on niin poikkeuksellinen

Fakta

Abu Dhabin Louvre numeroina



Rakentamisen hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen. New York Timesin arvio on yli 600 miljoonaa euroa.



Pelkkä Louvre-nimen käyttö maksaa 400 miljoonaa euroa yli 30 vuoden sopimuskautena.



Sopimuskauden aikana Yhdistyneet Arabiemiirikunnat maksaa kaikkiaan lähes miljardin eli 974 miljoonaa euroa Louvrelta ja muilta ranskalaisilta taidemuseoilta saamistaan taidelainoista ja muista palveluista.



Avajaisviikolla esillä on 620 taideteosta, joista noin puolet ranskalaismuseoista.



Uuden museon omissa kokoelmissa on 235 teosta, päälahjoittajana Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitsijasuku.