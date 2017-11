Kulttuuri

Siideri pelasti vararikolta, aviomies bulimialta – viulisti Linda Lampenius soittaa Ruotsin kuningas­perheelle

Tavallinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Harvasta

Tarina

Vuonna 1997

Yläkoulussa

Olohuoneessa

Linda Lampenius esiintyy Vuotalossa 11. marraskuuta ja Porvoon Taidetehtaassa 3. joulukuuta.