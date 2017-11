”Turkki ei ole ollut minun aikanani journalisteille paratiisi, mutta nyt tilanne on jo täysin sietämätön”, sanoo maanpaossa elävä päätoimittaja Can Dündar

Kulttuuri

”Turkki ei ole ollut minun aikanani journalisteille paratiisi, mutta nyt tilanne on jo täysin sietämätön”, san

Turkki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ankarassa

Laatusanomalehti

Berliinissä

Dündar

Toistaiseksi

Özgürüzin