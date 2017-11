Kulttuuri

yhdestoista sooloalbumi Low In High School on tekijänsä viime vuosien tuotannossa piristävä poikkeama ainakin kahdesta syystä.Ensinnäkin, kolmen edellisen albumin itseään toistamaan alkanut lihaksikas rock-paisuttelu on saanut kylkeensä uusia sävyjä. Toisekseen, tekstittäjänä Morrissey kääntää katseen enenevässä määrin yksityisestä yleiseen.Low In High School kuulostaakin pitkästä aika Morrissey-levyltä, jossa albumiformaatti ei ole olemassa vain Morrissey-myytin pönkittämistä varten, vaan keino ottaa kantaa, Morrisseyn mittapuulla suorastaan kirkasotsaisesti.Painavien teemojensa mukaisesti albumi on paikoin musiikillisestikin surullinen ja synkkä. Esimerkiksi sodanvastainen I Bury The Living kyhnyttää raskasmielisessä paatoksessaan kuin viallinen maansiirtokone.Seuraavaksi heittäydytäänkin varoittamatta kauniin piano-arpeggion kuljettamana kommentoimaan Lähi-idän tilannetta kryptisesti nimetyssä The Girl From Tel Aviv Who Wouldn’t Kneel -kappaleessa.Ainakin kaikkien aikojen indie-ikoni on tällaisen levyn jälkeen vapaa tekemään mitä lystää.