Kulttuuri

Jännityksen laineet lyövät korkealle Välimeren-risteilyllä

Pauliina Suden

Seireeni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Harmittavasti

Kun

Seireeni on taidokkaasti sommiteltu suljetun paikan dekkari, jossa eurooppalaisen ihmisoikeuspolitiikan ja epätasa-arvoisuuden luusto syövyttyy esiin jännityskertomuksen ja romantiikan kasvojen läpi. Romaani näyttää, miten perusteellisesti eurooppalaisturistien ja syyrialaispakolaisten Välimeren-risteilyt eroavat toisistaan, kuinka eurooppalaisten ja pakolaisten pelot eroavat toisistaan ja missä tolkun ihmiset menevät pieleen.Aiemmin journalistinakin toiminut Susi ei ole Seireeniä edeltäneissäkään romaaneissaan pelännyt tarttua yhteiskunnallisiin aiheisiin. Pyramidi (2009) tarttui verkostomarkkinointiin ja ihastutti hätkähdyttävällä näkökulmatekniikan hallinnallaan. Näkökulmatekniikkansa Susi kehitti huippuunsa Takaikkunassa, jonka Suomen Dekkariseura palkitsi vuonna 2016 Vuoden Johtolangalla.jatkaa Takaikkunan päähahmojen tarinaa siitä, mihin se ensimmäisessä teoksessa jäi. Leia Laineeseen pakkomielteenomaisesti ihastunut Land-o on selvittänyt teknisen tarkkailun kautta, että Laine on lähdössä Välimeren-risteilylle sisarensa seurassa – ja tuppautuu matkalle mukaan.Samaan aikaan tuntemattomaksi jäävältä rannalta lähtee Välimerelle toinen, huomattavasti pienempi vene, eikä suinkaan huvimatkalle. Eikä kaikilla luksusaluksenkaan matkaajilla ole puhtaita jauhoja pussissaan. Onko terrorismia pelkäävä Leia loppujen lopuksi oikeassa pelkojensa kanssa?Suden näkökulmatekniikka on kehittynyt entistä pistämättömämmäksi. Kolmen kerroksen väen – luksusristeilijän matkustajien, työntekijöiden ja pakolaisten – näkökulmat risteilevät läpi teoksen taitavasti annosteltuina ja toisiinsa nivottuina.Seireeni liittyy lukuisien muiden ”itsenäisinä jatko-osina” markkinoitujen teosten joukkoon turruttavan hitaalla lähdöllään. Täytyyhän ”itsenäisen jatko-osan” esitellä henkilöhahmot alusta, jotta ensimmäisen osan lukematta jättänyt pääsee kärryille, keistä on kyse.Seireenissä tämä hitailu kestää yli 150 sivua, mikä ei palvele myöskään uusia lukijoita, sillä epäsympaattisten Laineen sisarusten matkassa on ikävä roikkua edes hyvin kuvatuissa Välimeren maisemissa ennen kuin alkaa tapahtua.sitten alkaa tapahtua, Susi onkin parhaimmillaan. Alun junnauksen ja jopa paasaavaksi yltyvän yhteiskunnallisen teemankäsittelyn jälkeen juonten ja näkökulmien laineet lyövät keskenään ristiin niin, ettei kirjaa voi laskea käsistään.Loppukiihdytys vääntää piukeaan jännitykseen vielä yhden kierteen. Susi onnistuu luomaan piinaavaa jännitystä ilman yletöntä verenvuodatusta.