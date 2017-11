Kulttuuri

Tässä se kaikkein tärkein asia lapsen luovuudesta, jonka haluaisin kaikille nykyvanhemmille opettaa

Ongelma yksi: Savikummitukset

Ongelma kaksi: Räjähtävät eläimet

Ongelma kolme: Lima

Ongelma neljä: Youtube

Sitten

Mihin laittaa savikummitukset?

Miten lopettaa muovitulva?

Mitä tehdä limalle?

Mikä on oikea ikä Youtubeen?

Kaikkein Tärkein Neuvo

No ei, tässä se tulee:

Tässä

Tänään ajattelin kirjoittaa teille, lapsiperheen nykyiset tai tulevat vanhemmat. Itse kun olen ollut sellainen jo aika monta vuotta.Ensin varoituksen sana tuleville isille ja äideille: Ensimmäinen vuosi vauvan kanssa menee helposti valvoessa ja sillä lailla, mutta en nyt mene niihin ongelmiin, ne ovat jo takana päin.Sen sijaan kerron lapsen luovuuden ­aiheuttamista ongelmista. Jutun lopussa tarjoan niihin ratkaisuja sekä yhden neuvon, jota yhdenkään vanhemman ei tule koskaan unohtaa.Kannattaa ehkä tehdä muistiinpanoja.Oho! Taas siinä on sellainen. Tuo tuommoinen. Ei oikein minkään muotoinen. Värikäs on kyllä. Tosi kirkasta vihreää ja punasta. Tekis mieli kirkaista! No, ei se haittaa, jos patsas on ruma, kunhan on iso.Nykyajan lapsille on tarjolla valtavasti erilaisia kulttuuriharrastuksia. Yksi kivoimmista on kuvataidekoulu. Siellä lapset pääsevät piirtämään, maalaamaan ja muovaamaan mitä erilaisempia taideteoksia osaavien opettajien avustamina.Puuhan varjopuolena ovat kaikkialle kerääntyvät tuotokset. Piirustuksista vielä selviää hankkimalla taidekaupasta suuren pahvisalkun, mutta kotiin kannettujen savitöiden kanssa olet ongelmissa. Ne ovat jopa puolen metrin kokoisia, usein hahmottomia möhkäleitä, joihin on tökitty pystyyn jätskitikkuja.Lopulta savikummitukset ovat täyttäneet kaikki paikat ikkunalaudoista hyllynpäällisiin. Ongelma on suurin Helsingissä, jossa asuntoneliö maksaa keskimäärin 4089 euroa.Pahimmassa tapauksessa vanhemmat säilövät teokset vuosikymmeneksi ja antavat ne sitten takaisin ”lahjana omaan kotiin”. Periaate on sama kuin ydin­jätteessä, joka jätetään tulevien suku­polvien hoidettavaksi.Täällä sitä ollaan thaimaalaisella torilla. Totta kai ostetaan pokemoneja. OSTETAAN OSTETAAN! Räjähtäköön kilpikonnat. Niitä on muutenkin liikaa.Lapsen kyltymätön luovuus ilmenee usein intohimoisena keräilynä, ja meidänkin perhettämme ovat piinanneet suurisilmäisten muovihahmojen, kuten Pet­shopien, Pokémonien, Shopkinsien ja Zhu Zhu Petsien invaasiot.Asian muutti viime vuoden Thaimaan-matka. Vierailin silloin lasten kanssa Phuketin meriakvaariossa, jonka jälkeen päätimme käydä läheisillä kilpikonna-altailla.Se oli ansa. Polku altaille oli reunustettu värikuvilla, joissa näkyi muoviroskaa nielleitä merilintuja ja kilpikonnia suolet räjähtäneinä. Lopulta päädyimme altaille, joissa ui vahingoittuneita kilpikonnia. Tehokkaimmin huomioni vangitsi eräs poikkeuksellisen kaunis eläin, joka eteni pohjaa pitkin oudosti kallellaan ja kävi välillä haukkomassa ilmaa surullisesti.Mietin, mahtoiko sen sisuksissa hiertää teräväkulmainen Cryogonal, viiltävä­eväinen Sharpedo vai pistävähäntäinen Pikachu; sellainen, jonka olimme aiemmin torilta ostaneet.Jep, muovi on ikävä asia, vaikka sille olisi maalattu suuret suloiset silmät.Mitä tää on? Siis mitä TÄÄ on? MITÄ TÄÄ ON? Ja miksi sitä on leivänpaahtimessa?Et ehkä usko, mutta nykylapsen rakkain harrastus on tehdä limaa. Niin, limaa. Enkä nyt edes tarkoita sitä astmalapsen keuhkoputket tukkivaa luonnontuotetta vaan slimeksi kutsuttua asiaa, jota voi valmistaa ihan mistä tahansa.Siis ihan mistä tahansa. Valmistaudu luovuttamaan limatuotantoon parta­vaahtosi, silmätippasi, vartalorasvasi ja purukumisi. Siihen tarvitaan myös asunnostanne löytyvät muovailuvahat, liimat, pesuaineet, jauhot ja puuterit.Varaudu lisäksi löytämään niljakasta lopputuotetta kaikista mahdollisista paikoista, kuten kodinkoneista. Ja kyllä, slime voi tukkia viemäritkin!Nyt se haluaa Youtubeen. Kun siellä ovat kaikki kaverit. Ja KAIKKI laittaa sinne videoi­taan. Tai ainakin se yksi.Nykyajan lapset osaavat kaikenlaista upeaa. He osaavat esimerkiksi tehdä vi­deoita, joissa tanssivat, räppäävät, laulavat, däppäävät, näyttelevät, sekoilevat ja valmistavat limaa. Kaikki tämä päätyy nettiin, ja siksi pitää olla huolissaan. Asiantuntijoiden mukaan videoita haukutaan kommenttipalstoilla, ja ne voivat aiheuttaa kiusaamista koulussa. Ja saattaa siellä joku pedofiilikin tanssivideoita vahdata.ratkaisuihin.Ensin työt kannattaa viedä kellariin. Jos kukaan ei kaipaa niitä kolmeen kuukauteen (älä huoli, ei kukaan kaipaa), ne voi siirtää vaivihkaa roskikseen. Saman operaation voi tehdä tarpeettomille pehmo­eläimille.Hanki muovihahmot jo lapsen oraali­vaiheessa. Kun hän itse on kouristellut muoviroskaa vatsassaan, hän oppii, ettei vastaavaa tuskaa saa tuottaa muillekaan elollisille olennoille.Kannattaa etsiä reseptejä syötävistä limoista. Sellaisen voi valmistaa vaikka jugurtista, maissitärkkelyksestä ja kaakaosta tai vaihtoehtoisesti vaahtokarkeista, mehusta ja tomusokerista. Iltapalaongelma on ratkaistu, viemärit pysyvät puhtaana.Tilin avaaminen vaatii 13 vuoden iän. Parempi idea onkin avata tili jo aiemmin sinun nimelläsi, ja rastittaa kanava salaa yksityiseksi. Näin voit rajoittaa videoiden näkyvyyttä ja kommentoida lapsen taitoja turvallisesti luomiesi valepersoonallisuuksien avulla.Lopeta stressaaminen. Lapsen luovuus on niin tärkeä asia, että mikään uhraus ei ole liikaa sen ruokkimiseksi.Laita aina ikä papereihin!Piirustuksia myöhemmin katsellessa todellakin on merkitystä sillä, onko lapsi piirtänyt pääjalkaisen olentonsa kaksi- vai seitsen­vuotiaana.Ensimmäisessä tapauksessa piirustus päätyy raameissa seinälle, toisessa se siirretään kellarin kautta roskikseen.tärkeimmät. Muista myös kuvataideopettajien joululahjat, sillä he tekevät uskomattoman hienoa työtä.Oikeasti siis!