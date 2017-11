Kulttuuri

Klassisten kantaesitysten suma sekä Matti Johannes Koivua läheltä ja akustisesti

Laulaja

Matti Johannes Koivu Ateneumin klubilla pe 24.11. klo 19. Liput 15 e.

Pakolaisvirratkin kantaesitysten aiheina – Suomessa on häikäisevän runsas orkesteriuutuuksien viikko

On

Helsingin kaupunginorkesteri Susanna Mälkin johdolla keskiviikkona ja torstaina Musiikkitalossa klo 19. Solistina Matan Porat, piano. – Puumala, Schumann, Liszt. Radion sinfoniaorkesteri Hannu Linnun johdolla perjantaina Musiikkitalossa klo 19. Solistina Lisa Batiashvili, viulu. – Melartin, Hillborg, Auvinen, Skrjabin. Muut konserttitiedot: www.sinfoniaorkesterit.fi