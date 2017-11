Kansallisteatteriin pääsee kesälläkin, Ateneum ryhtyy yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi – Tältä näyttää Suomen suurimpien taidelaitosten tulevaisuus neljän johtajan silmin

Kulttuuri

Kansallisteatteriin pääsee kesälläkin, Ateneum ryhtyy yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi – Tältä näyttää Suomen

Suomi

Hannu Lintu: Teknologian väsyttämät ihmiset saattavat pelastautua entistä vankemmin musiikin live-kuluttajiksi

Kulttuuria kulutetaan Suomessa enemmän kuin koskaan ennen.

Mika Myllyaho: Kansallisteatteri on jatkossa auki läpi kesän ja avoin monille ryhmille

Ilman julkista tukea liput maksaisivat 120 eurosta ylöspäin.

Lilli Paasikivi: Kaakelilaiva ei liikahda Töölönlahdelta, mutta digitaalisuuden ansiosta ooppera tavoittaa ihmiset

Kun monttuun on määrätty 50–100 ihmistä, niin ei musiikkia silloin syntikalla soiteta.

Susanna Pettersson: Ateneum vahvistaa yhteiskunnallista ääntään ja yhdistää voimansa kolmannen sektorin kanssa

Taiteen julkinen tuki kohdistuu suoraan yleisöjen hyväksi.