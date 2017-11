HS sai luettavakseen käännyttämispäätökset: Maahanmuuttoviraston mukaan ammatti ei ole identiteettiin kuuluva asia

Kulttuuri

HS sai luettavakseen käännyttämispäätökset: Maahanmuuttoviraston mukaan ammatti ei ole identiteettiin kuuluva

Maahanmuuttoviraston

Yksi

”Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinun on jatkossa mahdollista hankkia elantosi jollakin muulla tavalla kuin esittämällä julkisesti sellaisia näkemyksiä, joiden vuoksi voisit joutua vaaraan.” (Ote Maahanmuuttoviraston käännytyspäätöksestä)

Maahanmuuttoviraston

”--kyseessä on valittajan taiteellaan ilmentämä henkilökohtainen poliittinen mielipide, joka kuuluu kansainvälisenä ihmisoikeutena suojattavan sanan- ja ilmaisuvapauden ydinalueeseen eikä hänen näin ollen voida edellyttää luopuvan siitä. Se seikka, että valittaja on taiteessaan käyttänyt osittain provosoivia menetelmiä, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.” (Ote Turun hallinto-oikeuden päätöksestä)

Käännytyspäätöksissä

”Toimintasi on ollut verrattain pienimuotoista, etkä ole tunnettu hallinnon ja uskonnon kriitikko.” (Ote käännytyspäätöksestä)

Bakr

Jutussa on käytetty lähteenä kolmen käännytyspäätöksen lisäksi myös yhtä turvapaikkapuhuttelupöytäkirjaa ja Turun hallinto-oikeuden päätöstä. HS on saanut dokumentit käyttöönsä asianosaisten luvalla.