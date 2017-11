Kulttuuri

Natsiroolistaan kuuluksi tullut näyttelijä varoittelee nyt kommunistien ja islamistien salaliitosta

Amerikka­lainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Polttouhrien

Se on

Korjaus 21.11. klo 12.25: Michael Moriarty on 76-vuotias, ei 66-vuotias.