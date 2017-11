Kansallisteatterin johtaja kyseenalaisti kotimaisen draaman tason – isoilla näyttämöillä nähdään pääasiassa isoja nimiä, koska yleisöpaine on kova

Kulttuuri

Kansallisteatterin johtaja kyseenalaisti kotimaisen draaman tason – isoilla näyttämöillä nähdään pääasiassa is

Suomalaiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Monet ovat

https://www.hs.fi/haku/?query=sofi+oksanen

https://www.hs.fi/haku/?query=kjell+westo

https://www.hs.fi/haku/?query=kari+hotakainen

Parhaillaan