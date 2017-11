Sinäkin olet kalifornialainen – lähes jokaisen suomalaisen elämässä on ainakin jotain, joka on lähtöisin kalifornialaisten hippien mielikuvituksesta

Kulttuuri

Sinäkin olet kalifornialainen

Kalifornialainen

Lontoon

Nykyään

Designmuseossa

Näyttelyn

California: Designing Freedom 4.3. saakka Designmuseossa (Korkeavuorenkatu 23) Aukioloajat ti 11–20, ke–su klo 11–18. Liput 10 e.