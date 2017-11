Esseisti Antti Nylén halveksii maahanmuuttokriitikoksi paljastuneen Morrisseyn hylkääjiä – ”Tämä on nykyisen internet-vasemmiston suuri ongelma, ollaan suuria moralisteja”

Kulttuuri

Esseisti Antti Nylén halveksii maahanmuuttokriitikoksi paljastuneen Morrisseyn hylkääjiä – ”Tämä on nykyisen i

On olemassa

Miltä tämä kaikki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Alkuviikosta Nyléniä

Tähän tuntuu kiteytyvän

Kuten viime päivien