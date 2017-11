Neuvostoliittolaisista sotahirvistä uutisointi ja haluttomuus myöntää aprillipilaan haksahtamista toivat Ylelle ja Iltalehdelle langettavat tuomiot JSN:ltä

Kulttuuri

Neuvostoliittolaisista sotahirvistä uutisointi ja haluttomuus myöntää aprillipilaan haksahtamista toivat Ylell

Korjaus 23.11.2017 15:46 Korjattu artikkelin pääkuvan kuvatekstiä. Teksti ”Kuvan hirvi ei liity tapaukseen” on korvattu kuvatekstillä ”Neuvostoliiton käyttämät sotahirvet olivat aprillipila.”

sanan neuvosto (JSN) on antanut eilen 22. marraskuuta pitämässään kokouksessa yhteensä neljä langettavaa päätöstä ja neljä vapauttavaa päätöstä.Langettavia päätöksiä annettiin Ylen ja Iltalehden sotahirviuutisoinnista, jotka perustuivat venäläismedian aprillipilaan.Näin JSN kommentoi päätöstään:”Yle ja Iltalehti kertoivat jutuissaan puna-armeijan kouluttaneet hirviä taistelutarkoituksiin. Tiedot ja kuvat oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta ne olivat peräisin venäläisen tiedejulkaisun aprillipilajutusta vuodelta 2010. ””Neuvosto huomautti ratkaisuissa, että Journalistin ohjeiden mukaan tiedotusvälineiden on itse varmistettava, että niiden julkaisemat jutut ovat totuudenmukaisia. Jos jonkin jutun uskottavuus ja lähteet on perustellusti kyseenalaistettu, tiedotusväline ei voi jäädä odottamaan, että joku muu todistaa jutun vääräksi.”Tiedotteessa kerrotaan myös, että Yle ja Iltalehti käyttävät jutuissaan edelleen aprillipilaa varten manipuloitua kuvaa siten, että se johtaa yleisöä harhaan.tiedon julkaisemisen lisäksi Yle ja Iltalehti saivat moitteita korjausten puutteellisuudesta.Näin JSN perustelee:”Sekä Yle että Iltalehti muokkasivat juttujaan ja julkaisivat aihetta käsitteleviä jatkojuttuja. Niissä kerrottiin juttujen yhteydestä aprillipilaan, mutta alkuperäisiä juttuja ei oikaisupyynnöistä huolimatta korjattu Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla, vaan virheitä peiteltiin.”Yle korjasi pääuutislähetyksessään 26. kesäkuuta julkaistua uutista yli kuukautta myöhemmin uutislähetyksessä luetulla sähkeellä. Verkkouutisen lisättiin tieto ”verkkolähteiden käyttämisestä”, mutta mainitsematta jäi, että Yle oli haksahtanut luulemaan aprillipilaa todeksi.Iltalehden printtiversiossa 13.7. julkaistu juttu oli miltei suora käännös venäläislehden aprillipilasta, ja tätä paikattiin ainoastaan yhdellä jatkojutulla. Iltalehden verkkosivuilla 13. 7. julkaistua juttua muokattiin runsaasti, mutta virheiden korjaamisesta ei kerrottu lukijoille Journalistin ohjeisiin kuuluvalla tavalla.antoi Iltalehdelle langettavan päätöksen jutusta, jossa lehti lainasi Idealista-sivustolla julkaistua blogia ilman lähteen esille tuomista.Iltalehti sai sekä vapauttavan että langettavan konsernin myynti-ilmoituspalvelujen linkittämisestä toimituksellisten juttujen sisällä.Seiska sai kolme vapauttavaa ratkaisua lainaamisesta.