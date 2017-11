Kulttuuri

Maailman kovin kiroilumaa on Suomi – Äänestä voimallisin suomalainen kirosana

”Voi vittu”

Vittu on yksi viidestä pääkirosanoista ja niistä suosituin, joskin vähiten arvostettu. Slangisanakirjan mukaan sanaa on käytetty sellaisenaan kirosanana tai solvauksena ainakin 1910-luvulta alkaen. Kirjakielessämme sana on mainittu ensimmäisenä Kristfrid Gananderin sanakirjassa 1787. Vittu tulee ruotsin sanasta fitta. Lähde: Jari Tammi - Suuri kirosanakirja

Saatana. Kiertoilmaisu paholaisesta, jota ei haluta omalla nimellä mainita. Nimen käytöllä on kutsuvoimaa, kuten voidaan päätellä vanhasta uskomuksesta: siinä piru, missä mainitaan. Myös saatana on tullut suomenkieleen Agricolan sulkakynästä. Se on peräisin vanhasta ruotsista. Lähde: Jari Tammi - Suuri kiroilusanakirja

Perkele on selkäydinkirosana. Alkuperäisellä perkeleellä ei tietenkään ollut mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Se on ollut supisuomalainen pakanallinen jumala tai ukkosen jumala. Todennäköistä on, että sana perkele eli Agricolan perchele on muuttanut Suomeen Baltiasta pari kolme tuhatta vuotta sitte, ehkä jo valmiiksi voimasanana. Kytköksiä löytyy esimerkiksi liettuaan. Lähde: Jari Tammi - Suuri kiroilusanakirja

Helvetti. Kirosanoista tyylikkäin Helvetti merkitsee manalaa ja kuolemaa. Raamatun sanakirjan mukaan helvetti on tuskan paikka. Helvetti on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolan aapiskirjasta lähtien. Lähde: Jari Tammi - Suuri kiroilusanakirja

Jumalauta. Sana on viidestä pääkirosanasta itsenäisin, sillä se on ainoa joka ei taivu. Se on ennen kaikkia länsisuomalaisten murteiden kirosana. Jumalauta on peräisin avunhuutomaisesta rukouksesta Jumala, auta. Lähde: Jari Tammi - Suuri kirosanakirja