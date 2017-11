Tänään televisiossa: Suku haastoi perhetarinan ohjaajan oikeuteen – vuonna 2001 valmistunut kotimainen dokumentti Family Files saa tv-ensi-iltansa vasta nyt

Kulttuuri

Family Files -dokumentti on erikoinen tapaus mutta ei elokuvana. Se on päin vastoin hyvinkin tyypillinen aikansa dokumentti, jossa ohjaaja kertoo oman pohjoissuomalaisen perheensä ja sukunsa taustoista ja asettelee itseään tarinaan.Elokuva valmistui 2001, ja se palkittiin muun muassa Tampereen elokuvajuhlilla. Soppela asui jo silloin Amsterdamissa. Avoimen henkilökohtainen dokumentti suututti hänen sukulaisiaan, ja he veivät sen oikeuteen saakka.oli dokumentin itsemurhateema. Soppela nosti esiin suvun itsemurhatapauksia ja kertoi niistä hyvinkin tarkasti, mutta hän ei kysynyt erikseen kaikilta sukulaisilta tähän lupaa. Käräjäoikeuden päätöksessä todettiin, että tieto lähiomaisen itsemurhasta kuuluu suojatun yksityiselämän piiriin. Lupa puuttui kahdelta sukulaiselta, mutta muut asianomistajat tiesivät esiintyvänsä itse dokumentissa. Soppelaa ei tuomittu rangaistukseen, mutta elokuvan esitykset loppuivat siihen.Family Files on sittemmin esitetty DocPoint-festivaaleilla, jossa nähtiin myös Soppelan ohjaama erillinen jatko-osa Kuka piru pimeässä näkee (2015). Nyt Family Files esitetään, hämmästyttävää kyllä, ensimmäistä kertaa Ylellä.on leikattu oikeuden päätöksen mukaisesti, mutta dokumentti keskittyy edelleen lopulta itsemurhaan ja suvun raskaaseen henkiseen perintöön.Perhetarina alkaa Soppelan omasta isästä ja tämän äidistä, joka rakastui saksalaiseen mieheen. Poika ei kuitenkaan tiedä, kuka hänen isänsä on. Äiti koki saman kohtalon kuin muutkin suomalaisnaiset, jotka ryhtyivät suhteisiin saksalaisten kanssa. Hän sai kärsiä lopun ikäänsä ”huonosta maineestaan”.Yksi dokumentin keskeisistä kohtauksista on Soppelan keskustelu isänsä kanssa. Siinä isä puhuu hyvin avoimesti myös sukulaisistaan ja luettelee jopa heidän nimiään. Kohtaus on koskettava, mutta on vaikea keksiä perusteluita, miksi Soppela on halunnut, että sukulaiset tunnistetaan elokuvasta.oli opiskellut media-alaa, ja Family Filesissa hän käytti tuohon aikaan mielenkiintoisia visuaalisia keinoja, muun muassa mosaiikkimaista split screeniä. Muilta osin dokumentin kuvaus ei varsinaisesti säväytä, mutta äänet ovat hienoja.Family Files valmistui ennen some-ajan tuomia eettisiä kysymyksiä. Perusasiat ovat kuitenkin pysyneet samoina, myös juridisesti. Ilman lupaa ei pidä kertoa mitä tahansa.