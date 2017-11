Lukijat äänestivät – Suomen kielen voimallisimpana kirosanana pidetään balttilaista lainaa, joka tulee ukkosen jylinästä

Kulttuuri

Lukijat äänestivät – Suomen kielen voimallisimpana kirosanana pidetään balttilaista lainaa, joka tulee ukkosen

Lukijat

perkele.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perkele

Useita kirosanakirjoja

Näin äänestystä ja sen tulosta puitiin HS:n kommenteissa: