Uusi tietokirja esittelee sotilaiden villiä juopottelua rintamalla, ja siitä ei kekseliäisyyttä puuttunut – viinanhimoiset jermut jopa erottivat pirtua bensiinistä

Kulttuuri

Uusi tietokirja esittelee sotilaiden villiä juopottelua rintamalla, ja siitä ei kekseliäisyyttä puuttunut – vi

Sotavuosien

Annosviinat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomalaiset

Jermun

Sotien